Центр протидії дезінформації: ми захоплюємося не лише красою та ніжністю жінок, а й їхньою силою та відвагою
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Дякуємо, наші хоробрі!
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