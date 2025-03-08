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14:00 08.03.2025
Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

13:52 08.03.2025
Більше половини 55% серед працівників НКЕК – жінки

Більше половини 55% серед працівників НКЕК – жінки

12:01 07.03.2025
Рекрутинг до лав ЗСУ набирає обертів в Україні: "Чоло і Тило" та інші проєкти

Рекрутинг до лав ЗСУ набирає обертів в Україні: "Чоло і Тило" та інші проєкти

10:52 07.03.2025
Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав партію FPV-дронів, техніку та обладнання бригадам ЗСУ

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав партію FPV-дронів, техніку та обладнання бригадам ЗСУ

02:52 07.03.2025
ЗСУ відбили масований штурм росіян у Часовому Яру

ЗСУ відбили масований штурм росіян у Часовому Яру

12:02 05.03.2025
Кількість підприємниць в Україні за останні п’ять років зросла на 22,5%, проте їх частка в розрізі ФОП не змінилась

Кількість підприємниць в Україні за останні п’ять років зросла на 22,5%, проте їх частка в розрізі ФОП не змінилась

20:06 04.03.2025
В Силах оборони створено систему аналізу бойового досвіду - Міноборони

В Силах оборони створено систему аналізу бойового досвіду - Міноборони

19:44 04.03.2025
Голова Львівської ОВА закликає збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів

Голова Львівської ОВА закликає збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів

15:05 02.03.2025
ЦПД спростовує інформацію нібито із США висилають українських мігрантів через їхню участь у заходах на підтримку України

ЦПД спростовує інформацію нібито із США висилають українських мігрантів через їхню участь у заходах на підтримку України

12:11 02.03.2025
ЦПД вже вдруге спростовує фейк про нібито "виплату мільйонів доларів" знаменитостям за візити до України

ЦПД вже вдруге спростовує фейк про нібито "виплату мільйонів доларів" знаменитостям за візити до України

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