Київ з початку року виділив на потреби військових 5 мільярдів гривень і передав на фронт 2600 дронів - Кличко

Фото: https://eurosolidarity.org/2024/08/18/dlya-prosuvannya-na-kurskomu-napryamku-poroshenko-poviz-fpv-drony-i-tehniku-brygadam-na-sumshhynu/

Лише за неповних півтора місяця цього року Київ виділив на допомогу військовим 5 мільярдів гривень зі свого бюджету. Зокрема, передав захисникам вже 2600 дронів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Від початку 2025 року столиця вже спрямувала 5 мільярдів гривень на допомогу військовим. За цей час на фронт передали понад 2 600 дронів різних типів: FPV, Mavic (денні та нічні), бомбери "Пегас", а також системи РЕБ", - заявив Віталій Кличко.

Також за кошти столичної громади було оснащено школу керування FPV-дронами, додав мер.

Він наголосив, що Київ й надалі буде підтримувати воїнів – як за кошти бюджету, так і благодійною допомогою.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2024 році столиця спрямувала на допомогу військовим 10 мільярдів гривень з міського бюджету. Мер Києва також підкреслив, що у 2025 році підтримка захисників з боку столичної громади буде не меншою, ніж торік.