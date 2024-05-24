"Нова пошта" запустила пересилання між європейськими країнами

"Нова пошта" запустила послугу пересилання відправлень між європейськими країнами, в яких є відділення Nova Post.

Як повідомила пресслужба "Нової пошти" в п'ятницю, послуга доступна у всіх країнах присутності компанії, окрім Молдови, Румунії та Великої Британії.

"Наша місія - легкість доставки для життя та бізнесу. Саме тому ми не лише збільшуємо мережу, а й розширюємо перелік послуг. Відсьогодні Nova Post об'єднує не лише ЄС з Україною, а й європейські країни між собою, забезпечуючи швидку, легку та безпечну доставку в термін від двох днів" - прокоментував співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк,.

Клієнти "Нової пошти" з європейських країн можуть пересилати до інших закордонних відділень компанії документи, посилки або вантажі до 100 кг. Відправлення доправляються у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами. При відправленні з Польщі до Німеччини посилки вагою 2 кг ціна у відділенні Nova Post становитиме PLN43, а до Іспанії - PLN65. Замовлення послуги кур'єра додатково до вартості становитиме PLN10, уточнили в пресслужбі "Нової пошти".

Зазначається, що для оформлення міжнародних відправлень також доступні діджитал інструменти: багатомовний сайт, мобільний застосунок, бізнес кабінет.

Раніше "Нова пошта" відкрила перші два відділення Nova Post у Великій Британії, а напередодні 30 квітня - в Іспанії.

"Нова пошта" має в Європі понад 35 тис. точок сервісу з відправлення та отримання посилок, з яких 90 - власні відділення Nova Post у 13 країнах: Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині, Молдові, Іспанії та Великій Британії.