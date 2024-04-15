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13:22 15.04.2024

SpaceX вивела на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

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SpaceX вивела на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у суботу за київським часом успішно вивела на орбіту чергову партію з 23 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск ракети було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

З травня 2019 року в рамках проєкту Starlink компанія SpaceX запустила вже понад 6,2 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 5,7 тис. апаратів перебувають на орбіті в робочому стані.

Під час запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовували в 20-й раз, після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.

Теги: #space_x #starlink

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