SpaceX вивела на орбіту 11-у з початку року партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у четвер успішно вивела на орбіту чергову партію з 56 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Висновок 56 супутників Starlink підтверджений", - йдеться у повідомленні.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в середу о 16:01 за часом Східного узбережжя США (23:01 кв). Приблизно через годину супутники вивели на задану орбіту.

Він став 80-м за рахунком запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та 11-м з початку поточного року. З урахуванням нинішнього запуску SpaceX вивела на орбіту вже понад 4,2 тисячі таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 3,9 тисячі апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався вчетверте, через 8,5 хвилин після старту здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, що знаходилася в Атлантиці приблизно в 660 км від космодрому.

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX мало підняти з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

В даний час компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 51 країні, у тому числі в Північній та Південній Америці, Європі, Азії, Африці та Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів (а згодом - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому місці. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.