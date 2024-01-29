SpaceX вивела на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту чергову партію з 23 міні-супутників для поповнення орбітальної групи глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 23 супутників Starlink підтверджено", - ідеться в повідомленні.

Запуск ракети було здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді в неділю о 20:10 за часом Східного узбережжя США (у понеділок о 03:10 за Києвом). Приблизно через годину супутники були виведені на орбіту.

SpaceX вивела на орбіту вже близько 5,8 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Майже 5,4 тис. апаратів перебувають у робочому стані.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовували 18-й раз, після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, що знаходилася в Атлантиці.

У понеділок SpaceX планує здійснити запуск ще однієї ракети Falcon 9 з групою інтернет-супутників Starlink. Ракета має стартувати з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.