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15:42 12.04.2024

Apple готує ШІ-процесори для оновлення всієї лінійки Mac - ЗМІ

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Apple готує ШІ-процесори для оновлення всієї лінійки Mac - ЗМІ

Американська Apple Inc. близька до випуску процесорів нового покоління, планує включити їх в усі моделі комп'ютерів лінійки Mac, передає Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Нові процесори називатимуться M4 і випускатимуться щонайменше у трьох різновидах - Donan, Brava і Hidra (зазначені в порядку зростання потужності). П'ять місяців тому компанія випустила перші Mac із процесорами M3.

Apple має намір відзначити потенціал нових чипів у роботі зі штучним інтелектом (ШІ) і зробити акцент на тому, як вони інтегруватимуться з новою версією операційної системи macOS, яка буде представлена в червні на щорічній конференції компанії для розробників.

Нові комп'ютери заплановано виводити на ринок з кінця поточного року. Серед них будуть нові iMac, бюджетний MacBook Pro з 14-дюймовим екраном, преміальні MacBook Pro з 14- і 16-дюймовими екранами, а також Mac mini.

Навесні 2025 року Apple має намір оновити моделі MacBook Air з 13- і 15-дюймовими дисплеями, приблизно в середині року - Mac Studio і пізніше в 2025 році - Mac Pro.

Компанія також розглядає можливість впровадження підтримки пам'яті в розмірі до 500 Гбайт у кращі десктоп-моделі Mac. Останні версії Mac Studio і Mac Pro підтримують до 192 Гбайт, попередній Mac Pro із процесором Intel - до 1,5 Тбайт. У випадку з власними чипами Apple пам'ять глибше інтегрована в основний процесор, що ускладнює нарощування її обсягів.

Плани компанії можуть змінитися, пише агентство.

Теги: #apple

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