"Нова пошта" зробила безкоштовною переадресацію посилок Україною до їх доставки

"Нова пошта" (НП), що входить до групи компаній Nova, скасувала плату за переадресацію по всій Україні для посилок, якщо відправлення ще не доставлено до відділення, поштомату або не передано кур'єру для доставки за адресою, тоді як раніше це діяло лише в межах міста, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Ми зробили так, щоб наші клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилося місце отримання", - зазначила директор з розробки клієнтських сервісів Юлія Колесник.

Згідно з повідомленням НП, замовити переадресацію можна через мобільний застосунок "Нової пошти" або бізнес-кабінет на сайті.

Зазначається, що зміна місця отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур'єру, буде платною і розраховуватиметься як для нової відправки.