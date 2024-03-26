Більшість українців не відповідають на дзвінки з невідомих номерів, лише 10% передзвонять - опитування Rakuten Viber

Команда Rakuten Viber провела опитування, в якому запитувала українців, чи беруть вони слухавку від невідомих номерів і чи зателефонують у разі пропущеного. В опитуванні взяли участь близько 70 тисяч користувачів Rakuten Viber, повідомляє пресслужба компанії.

"Результати опитування засвідчили, що 56% українців насторожено ставляться до дзвінків із незнайомих номерів: 29% ніколи не беруть слухавку від невідомих контактів, ще 27% - тільки якщо очікують виклику від кур'єра, магазину тощо. Решта 44% відповідають на дзвінки з незнайомих номерів", - зазначається у звіті за підсумками опитування.

Також під час опитування було поставлено запитання, як користувачі діятимуть у разі пропущеного виклику з невідомого номера.

"Абсолютна більшість респондентів (67%) не робитимуть нічого і не передзвонять. Близько чверті опитаних спочатку перевірять номер: 14% використовують для цього спеціальні програми, ще 9% шукають в інтернеті та месенджерах. Лише 10% одразу передзвонять за телефоном у разі пропущеного дзвінка з невідомого номера", - зазначається у звіті.

Опитування проводилося методом анонімного онлайн-опитування, "n>67 000". Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.