Телеком

12:41 26.03.2024

Більшість українців не відповідають на дзвінки з невідомих номерів, лише 10% передзвонять - опитування Rakuten Viber

1 хв читати
Більшість українців не відповідають на дзвінки з невідомих номерів, лише 10% передзвонять - опитування Rakuten Viber

Команда Rakuten Viber провела опитування, в якому запитувала українців, чи беруть вони слухавку від невідомих номерів і чи зателефонують у разі пропущеного. В опитуванні взяли участь близько 70 тисяч користувачів Rakuten Viber, повідомляє пресслужба компанії.

"Результати опитування засвідчили, що 56% українців насторожено ставляться до дзвінків із незнайомих номерів: 29% ніколи не беруть слухавку від невідомих контактів, ще 27% - тільки якщо очікують виклику від кур'єра, магазину тощо. Решта 44% відповідають на дзвінки з незнайомих номерів", - зазначається у звіті за підсумками опитування.

Також під час опитування було поставлено запитання, як користувачі діятимуть у разі пропущеного виклику з невідомого номера.

"Абсолютна більшість респондентів (67%) не робитимуть нічого і не передзвонять. Близько чверті опитаних спочатку перевірять номер: 14% використовують для цього спеціальні програми, ще 9% шукають в інтернеті та месенджерах. Лише 10% одразу передзвонять за телефоном у разі пропущеного дзвінка з невідомого номера", - зазначається у звіті.

Опитування проводилося методом анонімного онлайн-опитування, "n>67 000". Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Теги: #опитування #rakuten_viber

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 21.03.2024
Українці відзначають зростання рівня корупції у 2023 році та покладають на керівництво країни відповідальність за її подолання - опитування

Українці відзначають зростання рівня корупції у 2023 році та покладають на керівництво країни відповідальність за її подолання - опитування

11:43 20.03.2024
Більшість українців вважає неможливим досягнення справедливості в контексті війни без суду над воєнними злочинцями - опитування

Більшість українців вважає неможливим досягнення справедливості в контексті війни без суду над воєнними злочинцями - опитування

17:50 19.03.2024
Чернігівці більше довіряють в. о. мера та міськраді, ніж призначеним чиновникам - опитування "Рейтингу"

Чернігівці більше довіряють в. о. мера та міськраді, ніж призначеним чиновникам - опитування "Рейтингу"

10:34 19.03.2024
Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес - соцопитування КМІС

Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес - соцопитування КМІС

16:56 14.03.2024
Близько половини українців скоротили витрати на будматеріали та товари для ремонту в 2023 р. - дослідження

Близько половини українців скоротили витрати на будматеріали та товари для ремонту в 2023 р. - дослідження

17:05 13.03.2024
78% учителів помітили в себе зростання тривоги, страху, смутку або гніву після початку повномасштабної війни - опитування

78% учителів помітили в себе зростання тривоги, страху, смутку або гніву після початку повномасштабної війни - опитування

12:44 13.03.2024
63% українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами - опитування

63% українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами - опитування

10:59 12.03.2024
Більшість українців вважає, що російську мову має бути усунуто з офіційного спілкування - опитування КМІС

Більшість українців вважає, що російську мову має бути усунуто з офіційного спілкування - опитування КМІС

21:00 11.03.2024
Зростання доходів очікує 41% опитаних СЕО за погіршення настроїв у 64% - ЄБА

Зростання доходів очікує 41% опитаних СЕО за погіршення настроїв у 64% - ЄБА

11:33 08.03.2024
Соцопитування КМІС: Понад чверть українців вважає лідером опозиції Порошенка, кожен шостий - Притулу

Соцопитування КМІС: Понад чверть українців вважає лідером опозиції Порошенка, кожен шостий - Притулу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

Держспецзв'язку заблокує мовлення РФ на прикордонних територіях

Кіберфахівці ГУР зламали сервери міноборони РФ і отримали доступ до секретної інформації

Monobank повідомив про усунення технічного збою

У monobank повідомили про технічний збій

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстрували "законопроєкт про регулювання телеграму"

Китай вимагає від держустанов заміни іноземних ПК, серверів і ПЗ місцевими рішеннями - FT

Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів

Кількість користувачів програми NovaPay за 3 міс. сягнула 100 тис.

"Київстар" у 2023 р. збільшив виручку на 8%, наростивши капітальні інвестиції на 6,8%

Фільм-переможець "Оскара" "20 днів у Маріуполі" вийшов онлайн

Продаж переносних пристроїв у світі у 2023 році зріс на 1,7%

Мінкультури підтвердило ТОВ "Кінокіт" статус критично важливого в особливий період

Compass Engineering розробила програмне рішення з використанням машинного зору для прикордонників

Українське мовлення на Харківщині й Сумщині повністю відновлено - Держспецзв'язку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА