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15:08 04.03.2024

ЄК оштрафувала Apple більш ніж на 1,8 млрд євро за порушення в музичному стримінгу

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ЄК оштрафувала Apple більш ніж на 1,8 млрд євро за порушення в музичному стримінгу

Європейська комісія (ЄК) оштрафувала американську Apple Inc. більш ніж на 1,8 млрд євро за зловживання домінувальним становищем на ринку музичних стримінгових сервісів для iPhone та iPad, ідеться в пресрелізі ЄК.

Регулятор виявив, що Apple, порушуючи антимонопольне законодавство Євросоюзу, майже десять років не давала змоги розробникам сторонніх застосунків інформувати користувачів про дешевші сервіси підписки на музику поза межами App Store.

ЄК проводила розслідування щодо Apple після подання скарги з боку Spotify у 2019 році.

Financial Times у лютому із посиланням на джерела повідомляла, що регулятор оштрафує виробника iPhone і iPad приблизно на 500 млн євро.

Котирування акцій Apple знижуються на 1,1% на попередніх торгах у понеділок.

Теги: #apple

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