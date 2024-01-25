CERT-UA залучене до з'ясування обставин технічного збою в роботі дата-центрів, системи "Шлях" і сервісів продажу квитків на київську електричку

Урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, залучено до з'ясування обставин технічного збою в компаніях, які заявили про масштабну хакерську атаку в четвер.

"Фахівці CERT-UA залучені до з'ясування обставин технічного збою в зазначених компаніях", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Держспецзв'язку.

Раніше масштабної хакерської атаки зазнав дата-центр "Парковий". Про масштабну кібератаку на один із використовуваних дата-центрів заявив "Нафтогаз". Про технічний збій у роботі інформаційної системи "Шлях" повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті. Унаслідок хакерської атаки на сервіси виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків на київську міську кільцеву електричку через чатбот і термінали "Укрзалізниці".

Крім того, про збій унаслідок нічної атаки на інформаційну інфраструктуру партнерів повідомила "Укрпошта". Протягом дня компанія відновила платежі по всій країні та роботу особистого кабінету із застосуванням API, але попередила, що невеликі затримки з доставкою посилок іще можуть бути.