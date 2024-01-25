Телеком

18:48 25.01.2024

CERT-UA залучене до з'ясування обставин технічного збою в роботі дата-центрів, системи "Шлях" і сервісів продажу квитків на київську електричку

1 хв читати
CERT-UA залучене до з'ясування обставин технічного збою в роботі дата-центрів, системи "Шлях" і сервісів продажу квитків на київську електричку

Урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, залучено до з'ясування обставин технічного збою в компаніях, які заявили про масштабну хакерську атаку в четвер.

"Фахівці CERT-UA залучені до з'ясування обставин технічного збою в зазначених компаніях", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Держспецзв'язку.

Раніше масштабної хакерської атаки зазнав дата-центр "Парковий". Про масштабну кібератаку на один із використовуваних дата-центрів заявив "Нафтогаз". Про технічний збій у роботі інформаційної системи "Шлях" повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті. Унаслідок хакерської атаки на сервіси виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків на київську міську кільцеву електричку через чатбот і термінали "Укрзалізниці".

Крім того, про збій унаслідок нічної атаки на інформаційну інфраструктуру партнерів повідомила "Укрпошта". Протягом дня компанія відновила платежі по всій країні та роботу особистого кабінету із застосуванням API, але попередила, що невеликі затримки з доставкою посилок іще можуть бути.

Теги: #перевірки #збої #cert_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 19.01.2024
Міноборони України виявило несвоєчасність постачань і низьку якість продуктів харчування у в/ч на сході

Міноборони України виявило несвоєчасність постачань і низьку якість продуктів харчування у в/ч на сході

10:37 06.12.2023
Зеленський підписав закон про розширення податкових перевірок у межах зобов'язань перед МВФ

Зеленський підписав закон про розширення податкових перевірок у межах зобов'язань перед МВФ

07:13 20.10.2023
Росіяни перевіряють телефони школярів на наявність українських застосунків

Росіяни перевіряють телефони школярів на наявність українських застосунків

17:51 19.10.2023
Словенія з 21 жовтня планує запровадити перевірки на кордонах з Угорщиною та Хорватією

Словенія з 21 жовтня планує запровадити перевірки на кордонах з Угорщиною та Хорватією

11:01 19.10.2023
УКАБ просить Раду не скасовувати мораторій на проведення податкових перевірок у воєнний час

УКАБ просить Раду не скасовувати мораторій на проведення податкових перевірок у воєнний час

21:06 17.10.2023
ВР пропонує повернути податкові перевірки для ФОП I та II груп з 1 серпня 2024 року - Мінфін

ВР пропонує повернути податкові перевірки для ФОП I та II груп з 1 серпня 2024 року - Мінфін

20:15 01.10.2023
Група "Ковальська", яка виготовила мостові балки для Дегтярівського шляхопроводу, готова до будь-якої перевірки - Пилипенко

Група "Ковальська", яка виготовила мостові балки для Дегтярівського шляхопроводу, готова до будь-якої перевірки - Пилипенко

12:25 22.08.2023
МВФ не зарахував виконання структурного маяка про скасування "спрощенки" через питання перевірок - нардеп

МВФ не зарахував виконання структурного маяка про скасування "спрощенки" через питання перевірок - нардеп

23:18 12.08.2023
Перевірки ТЦК засвідчили, що лише окремі особи зловживають своїм становищем - голова НАЗК

Перевірки ТЦК засвідчили, що лише окремі особи зловживають своїм становищем - голова НАЗК

19:59 04.08.2023
МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера "М9ком" у межах атаки на "Київстар" - джерело

Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

ОСТАННЄ

Кількість унікальних користувачів "Дії" перевищила 20 млн осіб

"Нафтогаз" заявив про масштабну кібератаку на один із його дата-центрів

"Київстар" почав надавати послугу підключення бізнес-клієнтів до інтернету за технологією GPON у Дніпрі

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Запуск американського вантажного корабля Cygnus до МКС заплановано на 29 січня

Мінцифри, МОН і Фонд Олени Зеленської створюють коаліцію девайсів для постачання 50 тис. гаджетів українським школам

Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

Nova планує оновлення застосунку "Нової пошти" на початку весни

Українські анонімні телеграм-канали маніпулювали на темі мобілізації - дослідження ІМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА