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17:30 16.01.2024

Vodafone підписав 10-річну угоду з Microsoft, вкладе $1,5 млрд за 10 років у ШІ

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Vodafone підписав 10-річну угоду з Microsoft, вкладе $1,5 млрд за 10 років у ШІ

Британський оператор мобільного зв'язку Vodafone Group Plc підписав угоду про стратегічне партнерство з американською Microsoft Corp. терміном на 10 років.

Як повідомляють у пресрелізі Vodafone, компанія протягом 10 років інвестує $1,5 млрд у "хмарні" технології та орієнтовані на клієнтів послуги штучного інтелекту, розроблені спільно з Microsoft. При цьому американська компанія використовуватиме послуги фіксованого та мобільного зв'язку Vodafone.

Також Microsoft має намір інвестувати в платформу Vodafone для підключення "інтернету речей (IoT), яка до квітня 2024 року буде окремим бізнесом. Нова компанія розраховує на залучення нових партнерів і клієнтів, а також на розширення платформи для під'єднання більшої кількості пристроїв, транспортних засобів та обладнання, ідеться в повідомленні.

Котирування акцій Vodafone зростають на 0,4% на початку торгів у вівторок. Ринкова вартість компанії за останній рік впала майже на 27%, тоді як фондовий індекс FTSE 100 втратив 3,8%.

Теги: #microsoft #vodafone

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