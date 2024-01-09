Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера "М9ком" у межах атаки на "Київстар" - джерело

Хакери угруповання Blackjack, які, імовірно, мають стосунок до Служби безпеки України, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" і знесли його сервери, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок інформоване джерело.

"Йдеться про 20Тб видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філій, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Як наслідок, частина жителів Москви залишилася без інтернету і телебачення", - повідомив співрозмовник агентства.

У мережу також виклали дані з поштового сервера і клієнтських баз компанії. Хакери назвали атаку на "М9ком" "розминочною" в межах акції відплати за хакерську атаку на сервери українського оператора мобільного зв'язку "Київстар".