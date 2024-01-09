Телеком

11:26 09.01.2024

Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера "М9ком" у межах атаки на "Київстар" - джерело

1 хв читати
Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера "М9ком" у межах атаки на "Київстар" - джерело

Хакери угруповання Blackjack, які, імовірно, мають стосунок до Служби безпеки України, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" і знесли його сервери, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок інформоване джерело.

"Йдеться про 20Тб видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філій, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Як наслідок, частина жителів Москви залишилася без інтернету і телебачення", - повідомив співрозмовник агентства.

У мережу також виклали дані з поштового сервера і клієнтських баз компанії. Хакери назвали атаку на "М9ком" "розминочною" в межах акції відплати за хакерську атаку на сервери українського оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Теги: #хакери #київстар #blackjack

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 08.01.2024
Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

16:03 04.01.2024
Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

13:03 04.01.2024
Голова VEON планує наприкінці січня продовжити переговори з українською владою

Голова VEON планує наприкінці січня продовжити переговори з українською владою

11:13 04.01.2024
За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

17:53 21.12.2023
"Київстар" подав судовий позов у зв'язку з масштабним втручанням у роботу мережі

"Київстар" подав судовий позов у зв'язку з масштабним втручанням у роботу мережі

15:42 21.12.2023
"Київстар" надав користувачам безкоштовний доступ до "Київстар ТБ"

"Київстар" надав користувачам безкоштовний доступ до "Київстар ТБ"

12:23 21.12.2023
"Київстар" компенсує абонентам збій безоплатним місяцем послуг і виділить 100 млн грн на ЗСУ

"Київстар" компенсує абонентам збій безоплатним місяцем послуг і виділить 100 млн грн на ЗСУ

15:53 20.12.2023
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

14:00 20.12.2023
"Київстар" усунув проблеми зі зв'язком на заході та півдні України

"Київстар" усунув проблеми зі зв'язком на заході та півдні України

09:19 20.12.2023
"Київстар" повідомив про складнощі з голосовим зв'язком і застосунком на заході й півдні України

"Київстар" повідомив про складнощі з голосовим зв'язком і застосунком на заході й півдні України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

ОСТАННЄ

Місячний модуль Peregrine вийшов на зв'язок

Асоціація IT Ukraine закликала Раду обговорити п'ять критичних ризиків законопроєктів про мобілізацію для IT-сектору

Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

SpaceX запустила супутники, що дадуть змогу підключати мобільні

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Квоти використання української мови для теле- і радіомовлення підвищилися з 1 січня 2024 року

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Turkcell продає lifecell та інші українські активи французькій NJJ Capital

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

Робочі місця, які поки що не забере ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА