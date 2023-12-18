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18:36 18.12.2023

Розвідувально-аналітична компанія Recorded Future виділяє Україні понад $23 млн, зокрема на захист від кіберзагроз

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Розвідувально-аналітична компанія Recorded Future виділяє Україні понад $23 млн, зокрема на захист від кіберзагроз

Найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія продовжить підтримувати Україну у 2024 році й виділить понад $23 млн, повідомило Міністерство цифрової трансформації у фейсбуці.

У міністерстві повідомили, що інструменти Recorded Future допомагають виявляти і реагувати на кібератаки на ранніх стадіях.

"Recorded Future співпрацює з 16 українськими державними органами, серед яких - Мінцифра, Держспецзв'язку, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратура та кіберполіція", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Recorded Future підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема компанія надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомагала в розслідуванні воєнних злочинів росіян і відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud.

Загалом за 2023 рік компанія Recorded Future інвестувала в допомогу Україні понад $20 млн, уточнили в Мінцифри.

 

Теги: #фіндопомога #кібербезпека #recorded_future

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