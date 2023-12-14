Vodafone і lifecell можуть виділити додаткові радіочастоти через збільшене навантаження після збою в роботі "Київстар"

Уряд може ухвалити постанову, яка передбачатиме передачу мобільним операторам, навантаження на які зросло, додаткових радіочастот або наземної інфраструктури оператора, який тимчасово не може надавати послуги, повідомив голова підкомітету Верховної ради з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку та криптографічного захисту інформації Олександр Федієнко.

"Ми працюємо з Національним центром координації, щоб для операторів Vodafone і lifecell можливо розширити смуги радіочастот, оскільки абоненти пішли до них і необхідно розширювати ємність. І також ми розглядали сценарій, що в разі, якби "Київстар" не зміг запустити своє ядро, то наземну інфраструктуру - базові станції, тимчасово переключити на інших операторів", - сказав Федієнко в кулуарах під час презентації глобальної інноваційної візії України.

Народний депутат уточнив, що на момент виникнення нештатної інформації для практичного втілення ініціатив не було законодавчого механізму. Зараз він створюється.

"У разі якщо буде така сама атака на інших операторів, уже діятимуть інші правила та механізми", - сказав Корнієнко, уточнивши, що механізм може бути закріплено у відповідній постанові Кабміну. Він передбачатиме або передачу додаткових радіочастот, або інфраструктури.

У майбутньому такий механізм необхідний, оскільки опинитися на місці "Київстару" може будь-яка компанія, зазначив нардеп.

"Це вже не інсайд. Vodafone також мав проблеми, того самого дня (коли сталася масштабна кібератака на "Київстар" - ІФ-У), до речі. Це була комбінована проблема і наплив абонентів, і атака - вони все витримали", - зазначив він.

Корнієнко також зазначив, що на сьогодні гострої потреби в передачі Vodafone і lifecell додаткових радіочастот або наземної інфраструктури "Київстару" немає, оскільки "вони впоралися з напливом абонентів".

"Це не свідчить про те, що абоненти "Київстар" перейшли до інших операторів - ні. Вони просто придбали SIM-картки або e-SIM і зараз користуються послугою передачі даних (мобільний інтернет) інших операторів", - уточнив голова підкомітету.

Раніше повідомлялося, на тлі збою в роботі мережі "Київстар" зріс попит на стартові пакети Vodafone і збільшилося навантаження на мережу.