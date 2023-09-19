Чат-бот Bard від Google отримав розширення для роботи з іншими сервісами компанії

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., представила розширення для свого чат-бота Bard, яке дає змогу використовувати його для доступу до інформації з інших сервісів компанії, повідомляє MarketWatch.

Новий функціонал під назвою Bard Extensions може знаходити і надавати користувачеві дані, отримані з інших інструментів Google, як-от Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, Google Flights і Hotels, навіть якщо запитувана інформація міститься в кількох різних додатках і сервісах, заявив директор з управління продуктами Bard Юрій Пінський.

Наприклад, за допомогою бота користувач зможе отримати стислий зміст свого резюме, що зберігається в хмарному сховищі Drive: бот сам витягне текст із відповідного сервісу і скоротить його, додав Пінський.

Крім того, за необхідності Bard перевірятиме точність своїх відповідей, звертаючись до пошукової системи Google. У підсумковій видачі користувач побачить результати такої перевірки і отримає можливість зробити висновок про те, яка інформація в початковій відповіді бота відповідає дійсності, а яка - ні.

При цьому користувач самостійно обирає сервіси, до яких він хотів би надати доступ чат-боту. Персональні дані, що містяться в цих сервісах, не передаються третім особам і не застосовуватимуться як навчальний матеріал для ШІ, наголосили в компанії.