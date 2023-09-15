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12:23 15.09.2023

Google заплатить $93 млн за приховане відстеження історії місць розташування користувачів

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Google заплатить $93 млн за приховане відстеження історії місць розташування користувачів

Американська Google (входить до Alphabet Inc.) уклала мирову угоду за позовом, поданим проти неї генеральним прокурором штату Каліфорнія, який звинуватив компанію в тому, що вона відстежувала місцеположення користувачів без їхньої згоди та відома, повідомляє в п'ятницю The Guardian.

Корпорація виплатить у рамках угоди $93 млн, зазначає видання.

Позов проти Google подав генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта. За його словами, компанія стверджує, що перестає відстежувати переміщення користувачів після того, як вони вимкнуть у налаштуваннях свого облікового запису в Google функцію "Історія місць розташування".

Однак насправді Google продовжує стежити за користувачами навіть після вимкнення цієї функції, зазначив Бонта. За його словами, така практика неприйнятна.

Він також заявив, що після вимкнення функції "Історія місцезнаходжень" Google продовжував стежити за користувачами іншими способами, зокрема, за їхньою активністю в мережі та в застосунках.

Google у рамках угоди не визнала свою провину, але пішла на низку поступок, зокрема, пообіцяла надавати більше інформації про свої способи відстеження місць розташування користувачів.

The Guardian нагадує, що 2022 року проти Google також було подано аналогічний позов у США. Тоді в рамках мирової угоди компанія виплатила 40 штатам близько $392 млн.

Теги: #google

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