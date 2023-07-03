Президентський законопроєкт про застосування англійської мови доопрацьовуватимуть у частині питань, пов'язаних із кінематографом - нардеп

Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про застосування англійської мови в Україні планують доопрацювати, зокрема щодо питань, пов'язаних із кінематографом і дубляжем фільмів, повідомила заступниця комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Є моменти, які ми будемо доопрацьовувати, зокрема щодо мови в кінотеатрах... Очевидно, що будуть зміни (у тексті законопроєкту - ІФ-У) якраз у питаннях, пов'язаних із кінематографом і дубляжем. Справді, це викликало найбільші дискусії", - сказав вона в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у понеділок.

Водночас парламентарій наголосила, що основне завдання ініційованого президентом законопроєкту полягає "в можливості інтегруватися в цивілізований простір".

"Цей законопроєкт дає можливість усім інтегруватися в бізнесовий світ, у культурний простір, у туризм. Це якраз про можливості і навіть менше - про якісь обмеження", - уточнила Кравчук.

Як повідомлялося, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9432, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 до 2027 року. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я повинні будуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності за два роки після набуття чинності самого закону, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською мовою за чотири роки після припинення воєнного стану. Серед іншого, використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.

Громадянська спільнота "Мова об'єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови в Україні всі зміни, що стосуються кіно та телебачення.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що надання громадянину України поза його волею інформації іншою мовою, крім державної, є порушенням його прав.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф.