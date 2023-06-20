Телеком

20:28 20.06.2023

CERT-UA у співпраці з Recorded Future виявила шпигунську кампанію проти українських організацій

2 хв читати
CERT-UA у співпраці з Recorded Future виявила шпигунську кампанію проти українських організацій

CERT-UA, урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події, завдяки співпраці з найбільшою розвідувальною компанією світу Recorded Future виявила шпигунську кампанію групи APT28 (BlueDelta) проти українських організацій, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, повідомляє про виявлену кіберзагрозу з боку хакерського угруповання APT28 (також відомого як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta)", - ідеться в повідомленні Держспецзв'язку у вівторок увечері.

Встановлено, що шпигунську кампанію намагалися здійснити із застосуванням експлойтів для Roundcube (програмне забезпечення для вебпошти) і за допомогою розсилки електронних листів з актуальними новинами про ситуацію в Україні.

Зокрема, один з електронних листів з темою "Новини України" було отримано з адреси "ukraine_news@meta.ua" і містив контент-приманку, замаскований під статтю видання "NV" (nv.ua). Подібні листи було надіслано на адреси понад 40 українських організацій.

Як повідомляється, фахівці CERT-UA зазначають, що реалізації загрози сприяло використання застарілої версії Roundcube (1.4.1). Спроби реалізації кіберзагрози допоміг виявити оперативний обмін інформацією з фахівцями компанії Recorded Future.

"Цей кейс - чудовий зразок спільної роботи CERT-UA та міжнародної компанії Recorded Future, яка дала змогу ідентифікувати інфраструктуру, з якої угруповання АРТ28 здійснювало атаки на українські організації", - зазначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора, якого цитують у повідомленні Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, кіберзлочинці з угруповання APT28 у квітні намагалися атакувати держоргани України фейковими "оновленнями операційної системи".

 

 

 

Теги: #кіберзлочинність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 20.10.2022
Зеленський обговорив із представниками Goldman Sachs можливості залучення інвестицій для потреб України

Зеленський обговорив із представниками Goldman Sachs можливості залучення інвестицій для потреб України

15:32 18.01.2022
Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили масштабну VPN-мережу, яку використовували кіберзлочинці

Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили масштабну VPN-мережу, яку використовували кіберзлочинці

19:10 19.11.2021
Українські експерти розійшлися у думках щодо можливості притягнення до відповідальності кібершахраїв

Українські експерти розійшлися у думках щодо можливості притягнення до відповідальності кібершахраїв

14:13 18.11.2021
Україна залишається великим хабом кіберзлочинності, але стає надійним партнером у боротьбі з нею – генпрокурор

Україна залишається великим хабом кіберзлочинності, але стає надійним партнером у боротьбі з нею – генпрокурор

09:26 05.11.2021
Мін'юст США обіцяє арешти кіберзлочинців найближчими тижнями

Мін'юст США обіцяє арешти кіберзлочинців найближчими тижнями

17:18 29.10.2021
Українські правоохоронці викрили транснаціональне угруповання хакерів, які здійснювали кібератаки на компанії з Європи та США

Українські правоохоронці викрили транснаціональне угруповання хакерів, які здійснювали кібератаки на компанії з Європи та США

07:44 17.09.2021
США і РФ продовжують діалог з боротьби зі кіберзлочинністю, швидких рішень проблеми немає

США і РФ продовжують діалог з боротьби зі кіберзлочинністю, швидких рішень проблеми немає

07:53 26.08.2021
Байден заявив, що очікує від Путіна вжиття заходів проти кіберзлочинців

Байден заявив, що очікує від Путіна вжиття заходів проти кіберзлочинців

11:07 30.07.2021
СБУ викрила міжрегіональну групу інтернет-агітаторів, яка закликала громадян змінити межі території України й насильно захопити владу в країні

СБУ викрила міжрегіональну групу інтернет-агітаторів, яка закликала громадян змінити межі території України й насильно захопити владу в країні

14:57 29.06.2021
В Україні затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол за шахрайство - СБУ

В Україні затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол за шахрайство - СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

ОСТАННЄ

ЄК може змусити Google продати частину бізнесу у сфері онлайн-реклами через проблеми з конкуренцією

IT директор "Укртелекому" отримав міжнародну нагороду "Кращий технічний/IT директор 2023"

Apple представила шолом змішаної реальності Vision Pro

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Чехії

У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

ІнАУ просить Нацбанк ініціювати зміну механізму блокування фішингових доменів

В Україні запустили іномовне ЗМІ англійською мовою The Gaze

Європарламент для захисту виборів-2024 від іновтручання рекомендує заборонити TikTok, обладнання та ПЗ із РФ і Китаю для нацурядів та установ ЄС

Кількість звільнень в IT-компаніях світу перевищила 200 тис. цього року - дослідження

"Vodafone Україна" відновив можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА