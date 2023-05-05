Базова станція Vodafone "перехопила" ракету

Базова станція оператора зв'язку "Vodafone Україна" зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у п'ятницю.

"Це сталося в селищі Комишуваха Запорізької області. Попри пошкодження вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки "Старлінку", який передала команда Мінцифри", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Він подякував телеком-фахівцям за роботу 24/7 і додав: "Усе можна відбудувати. Найголовніше - зберегти людські життя".