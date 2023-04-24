Обсяг офісних площ, що винаймають IT-компанії в Києві, може скоротитися на 10-15% до кінця 2023 року

Обсяг офісних площ, що займають IT-компанії в Києві, може скоротитися на 10-15% до кінця 2023 року, повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".

"Після 2008 року IT-компанії були найактивнішими орендарями в офісному сегменті Києва, стрімко розширюючи займані площі. При цьому їхня увага була сконцентрована на професійних бізнес-центрах класу А та В. У середньому по ринку вони займали понад 45%, а в окремих бізнес-центрах – усі 100% площ. Однак зараз ми бачимо зворотну тенденцію – різке скорочення кількості співробітників і, як наслідок, необхідних просторів. До кінця 2023 року вивільнення може становити приблизно 10-15% від нинішніх обсягів", - сказав Олійник.

Він зазначив, що скорочення площ, які винаймають IT-компанії, - загальносвітовий тренд, який в Україні посилюється воєнними умовами.

Після стрімкого розквіту під час коронавірусної пандемії темп зростання прибутку знизився, витрати зросли, IT-компанії уповільнили свою експансію і переоцінили стратегію розвитку. 229 фірм світу, включно з найбільшими IT-гігантами (Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, Snapchat, Twitter) за січень 2023 року скоротили 68,5 тис. осіб, а за 2022 рік - понад 159,6 тис. співробітників. Вторгнення окупантських військ в Україну додатково спровокувало уповільнення світової економіки", - додав експерт.

Щодо України, то вона, за словами Олійника, є одним зі світових лідерів із обслуговування міжнародних ТНК із більш ніж 5 тис. компаніями. Після нападу РФ на Україну близько 13% всього ІТ-персоналу релокували за кордон, 16% українських айтішників залишилися без роботи. За підсумками 2022 року кількість зайнятих в ІТ-сфері скоротилася на 5,3% і на березень 2023 становила 269 895 фахівців.

Результати воєнного 2022 показали стійкість IT-сфери. Незважаючи на вимушену міграцію, масовані удари по енергетичній інфраструктурі країни з боку окупантів, непередбачувані відключення електроенергії, складнощі залучення нових клієнтів, експорт IT-послуг становив $3,71 млрд, що загалом на 7,9% менше за довоєнні обсяги.

Олійник зазначає, що загалом у галузі у світі посилення автоматизації призводить до того, що низка професій стають менш затребуваними, а майже половині співробітників буде потрібна перепідготовка щодо їхньої базової кваліфікації. У групі ризику - фахівці техпідтримки, аналітики великих обсягів даних, тестувальники ПЗ, верстальники, редактори, друкарі, коректори, обробники текстів, перекладачі, SMM, телемаркетологи, телефонні оператори продажу, менеджери зв'язків із клієнтами, банківські службовці, бухгалтери, аудитори, податків консультанти, касири та працівники магазинів.

"Більшість завдань цих професій вже сьогодні нейронні мережі можуть виконувати з високою якістю. Подальший розвиток ChatGPT, Midjourney та подібних інструментів нової ери штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання дозволить і надалі полегшувати та прискорювати роботу, забезпечувати більш точний аналіз даних, покращувати якість різних інструментів та програм, автоматизувати процеси, підвищувати ефективність, вирішувати складніші завдання. Кількість звільнених трудових ресурсів та займаних ними офісних площ серед співробітників ІТ-компаній збільшуватиметься, а до кінця 2023 року вивільнення може становити до 15%", - каже він.

Олійник також очікує зміни географії локацій. "У центральному діловому районі залишаться лише представницькі офіси компаній. Підвищиться інтерес до бізнес-парків в інших районах. Ми очікуємо на виникнення кластерів поряд зі станціями метро, близько розташованими до передмістя", - сказав він.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн. кв. м. комерційних площ в Україні.