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13:28 11.04.2023

В Україні у 2022 році найчастіше звільняли співробітників невеликих IT-компаній - DOU

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В Україні у 2022 році найчастіше звільняли співробітників невеликих IT-компаній - DOU

Понад третина IT-фахівців, які брали участь в опитуванні DOU, - 39% - повідомили, що їхня компанія звільняла співробітників протягом 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, водночас найчастіше звільнення відбувалися в невеликих компаніях (до 50 осіб штату) - 28% із тих, хто втратив роботу і шукає нову.

Дослідження профільне видання DOU проводило в лютому 2023 року. Опитано 7,02 тис. респондентів - співробітників IT-компаній.

За його даними, великі IT-компанії також стикаються з труднощами. Аутсорсингові компанії частіше за інших відправляють співробітників на бенч (тимчасове призупинення в роботі, зазвичай через відсутність проєктів або завдань).

Серед фахівців, відправлених у резерв, 71% працював в аутсорсингових компаніях, 60% - у компаніях більш ніж з 1 тис. співробітників. Стартапи, як і інші компанії, також звільняли співробітників в останній рік (10% опитаних).

Про те, що найчастіше звільняли окремих співробітників, заявили 20% респондентів, цілі команди - 11%, звільняли в Україні, щоб найняти за кордоном - 4%.

Трохи більше третини (33%) опитаних зазначили, що їхня компанія продовжувала наймати співробітників після початку війни, хоча темпи найму порівняно з довоєнним рівнем знизилися, про що сказали 19% учасників опитування. Найчастіше наймали співробітників продуктові компанії, про що заявили 42% респондентів, які в них працюють, і компанії середнього розміру - від 50 до 200 осіб. Крім того, 39% IT-фахівців, які працюють у державних або комунальних підприємствах та установах, заявили про відкриття нових вакансій.

Про майбутні скорочення повідомили 15% опитаних керівників команд і компаній (рівня Lead і вище). Це може бути зумовлено їхньою кращою обізнаністю про подальші плани. При цьому лідери команд і компаній говорять про скорочення і технічних фахівців, і нетехнічних. 13% повідомили про плани звільняти технічних фахівців (розробників - 12%, тестувальників - 10%, інших фахівців - 9%). Ще 9% повідомили про плани звільняти нетехнічних фахівців.

Згідно з дослідженням DOU, у 2022 році більшість IT-компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов'язання перед співробітниками. Тільки 15% опитаних зазначили, що компанія урізала виплати після початку повномасштабного вторгнення: найчастіше бонуси (9%), рідше - зарплати та інші грошові виплати (по 5%).

При цьому державні підприємства та організації, стартапи і продуктові компанії затримували виплати співробітникам дещо частіше, ніж аутсорсингові та аутстафінгові.

Загалом 39% опитаних фахівців мали плановий перегляд зарплат протягом 2022 року. 11% отримали підвищення через зміну тайтла. 43% не мали підвищень зарплати за останній рік.

 

Теги: #опитування #кадри

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