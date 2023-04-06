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19:45 06.04.2023

EcoFlow планує відкрити 5-7 магазинів протягом 2 років

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Міжнародний виробник технологічних рішень у галузі портативних накопичувачів електроенергії EcoFlow планує відкрити ще 5-7 магазинів протягом 2 років, повідомили під час відкриття першого у світі монобрендового магазину EcoFlow у Києві представники компанії.
“Нові об'єкти будуть відкриватися по всій Україні насамперед у містах-мільйонниках, у великих містах. Там будуть сервісні центри, бо ми хочемо бути ближчими до споживача”, – розповів бренд-менеджер EcoFlow в Україні Сергій Силін.
За словами директора DroneUA, партнера EcoFlow в Україні, Валерія Яковенка, нові магазини виконуватимуть функцію не лише шоурумів, а й точок сервісного обслуговування. В даний час найбільший сервісний центр компанії функціонує у Києві. У ньому працюють 60 спеціалістів.
У компанії не розкрили розмір інвестиції у відкриття магазину, зазначивши лише, що це кошти DroneUA.
За словами Сергія Силіна, надалі магазини спеціалізуватимуться не лише на портативних станціях та енергетичних рішеннях. Формуватиметься ціла енергонезалежна екосистема: холодильники, газонокосарки, портативні кондиціонери. До кінця року в Україні з'явиться ще близько 4-5 нових продуктів.
Представники EcoFlow також заявили, що компанія планує відкрити кілька магазинів у Східній Європі, зокрема у Польщі та Чехії.
EcoFlow – міжнародний виробник технологічних рішень у галузі портативних накопичувачів електроенергії, енергетичних систем для автономного забезпечення будівель з використанням можливостей джерел поновлюваної енергетики. Глобальний бренд EcoFlow представлений у 83 країнах світу. Штабквартира розташована у Китаї.
Авторизований дистриб'ютор EcoFlow в Україні – компанія DroneUA, забезпечує представлення всієї лінійки товарів, сервісний та гарантійний супровід.

Теги: #магазин #ecoflow

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