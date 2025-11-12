DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

Інтерфакс-Україна
Група компаній DroneUA, яка є офіційним представництвом китайської EcoFlow в Україні та ексклюзивним дистриб’ютором з 2021 року, планує вдвічі збільшити присутність в Україні, зокрема вже наступного року має намір довести кількість офлайн-центрів у дилерській мережі Robotics Distribution до 8 тис.

Як повідомив засновник Валерій Яковенко у Facebook, кількість партнерів у сфері відновлюваної енергетики та інсталяцій має зрости до 14 тис.

"Щодня ми будуємо до 1 МВт розподіленого зберігання та генерації електроенергії. Щодня ми отримуємо до 17 тис. дзвінків, виконуємо сотні інсталяцій та відвантажень", – наголосив він.

Бренд-менеджер компанії Ecoflow Сергій Сілін уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі у групи є домовленості приблизно з 7 тис. партнерів в Україні – від мереж до електриків-інсталяторів, а також до 4 тис. офлайн-точок продажу.

Як повідомлялося, DroneUA за підсумками 2024 року продала понад 300 тис. зарядних станцій EcoFlow порівняно із 34 тис. у 2022 році.

DroneUA, згідно з інформацією на сайті, є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень. Група декларує, що на ринку України та Східної Європи є найбільшим імпортером та дистриб’ютором провідних виробників дронів у світі (XAG, EcoFlow, Pix4D, Parrot, Chasing, DroneDeploy, AgroCares). У структурі групи компаній функціонують власні інженерні, виробничі та сервісні підрозділи, відкритий центр обробки даних. Представлені DroneUA технологічні рішення використовуються на понад 4 млн га посівних площ України.

