Уряду Австралії заборонять використовувати TikTok на службових пристроях - ЗМІ

Застосунок TikTok буде заборонено використовувати на всіх урядових пристроях Австралії, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Отримавши рекомендації від розвідувальних органів і служб безпеки, сьогодні я уповноважив секретаря Генеральної прокуратури видати обов'язкове розпорядження в рамках політики захисту безпеки щодо заборони застосунку TikTok на пристроях, виданих міністерствами та відомствами Співдружності", - наводять ЗМІ слова генпрокурора Австралії Марка Дрейфуса.

Він підтвердив, що TikTok буде заборонено на урядових телефонах і пристроях "якомога швидше".

"Винятки робитимуть лише в кожному конкретному випадку і за наявності відповідних заходів щодо зниження рівня безпеки", - уточнив генпрокурор.

У такий спосіб Австралія вчинить за прикладом таких країн, як США, Канада, Велика Британія та Нова Зеландія, заборонивши використання застосунку на урядових телефонах. На думку влади цих країн, уряд КНР може використовувати застосунок для збирання даних користувачів.

Тим часом генеральний менеджер TikTok Australia і New Zealand Лі Гантер заявив, що він буде "вкрай розчарований" цим рішенням, заявивши, що воно буде "продиктоване політикою, а не фактами".

"Ми також розчаровані тим, що TikTok і мільйони австралійців, які ним користуються, дізналися про це рішення із засобів масової інформації, незважаючи на наші неодноразові пропозиції конструктивно взаємодіяти з урядом з приводу цієї політики", - ідеться в заяві Гантера.

"Мільйони наших австралійських користувачів заслуговують на уряд, який ухвалює рішення, засновані на фактах, і який справедливо ставиться до всіх підприємств, незалежно від країни походження", - додав він.