Інтерфакс-Україна
Телеком
17:07 22.08.2025

TikTok може замінити сотні модераторів у Великій Британії штучним інтелектом

1 хв читати
TikTok може замінити сотні модераторів у Великій Британії штучним інтелектом

Соцмережа TikTok може скоротити сотні співробітників підрозділу у Великій Британії, що модерує контент і гарантує безпеку платформи, пише Financial Times.

Співробітники цього підрозділу отримали листа від керівництва, в якому йдеться про те, що компанія більше не здійснюватиме модерації з Лондона. За оцінками британської профспілки працівників комунікаційної галузі, у лондонському підрозділі компанії працюють близько 300 осіб, і більшість із них може бути звільнено.

Модерація частково буде перенесено в інші країни з дешевшою робочою силою, включно з підрозділами в Дубліні або Лісабоні, а частково - здійснюватиметься силами ШІ.

"Технологічні нововведення, включно з розвитком великих мовних моделей, змінюють наш підхід", - також ідеться в листі.

У Великій Британії нещодавно набув чинності закон про онлайн-безпеку (Online Safety Act), який, зокрема, зобов'язує платформи перевіряти вік користувачів і обмежувати потенційно небезпечний контент для осіб, які не досягли 18 років.

TikTok ввела таку функцію минулого місяця. При цьому компанія надалі планує використовувати для визначення віку ШІ-інструменти, які можуть аналізувати поведінку користувачів.

Теги: #ші #tiktok #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 21.08.2025
Відповіді ШІ не визнаються джерелом достовірної інформації та не можуть служити доказом у справі – суд

Відповіді ШІ не визнаються джерелом достовірної інформації та не можуть служити доказом у справі – суд

17:31 20.08.2025
Британія ввела обмеження проти трьох фізосіб і п'яти компаній за допомогу в обході антиросійських санкцій

Британія ввела обмеження проти трьох фізосіб і п'яти компаній за допомогу в обході антиросійських санкцій

13:24 20.08.2025
Британія готова розгорнути до 30 тис. військових в Україні не на фронті - ЗМІ

Британія готова розгорнути до 30 тис. військових в Україні не на фронті - ЗМІ

03:13 20.08.2025
Білий дім запустив акаунт у TikTok

Білий дім запустив акаунт у TikTok

18:50 15.08.2025
Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр

Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр

16:08 01.08.2025
Жителя Львова засуджено до 7 років ув’язнення за виправдовування у TikTok збройної агресії РФ

Жителя Львова засуджено до 7 років ув’язнення за виправдовування у TikTok збройної агресії РФ

11:55 01.08.2025
Єрмак обговорив з радниками країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки

Єрмак обговорив з радниками країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки

12:56 31.07.2025
Як подивитися видалене відео в TikTok

Як подивитися видалене відео в TikTok

14:18 21.07.2025
29-е засідання у форматі "Рамштайн" стартувало у режимі онлайн

29-е засідання у форматі "Рамштайн" стартувало у режимі онлайн

16:09 19.07.2025
Київ вітає запровадження Великою Британією кіберсанкцій проти Росії

Київ вітає запровадження Великою Британією кіберсанкцій проти Росії

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів

Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

"Нова пошта" розмістила облігації серії "H" на 1 млрд грн

"Укрпошта" закриває відділення у Костянтинівці

monobank почав розвивати мережу власних терміналів поповнення

Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі

"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА