TikTok може замінити сотні модераторів у Великій Британії штучним інтелектом

Соцмережа TikTok може скоротити сотні співробітників підрозділу у Великій Британії, що модерує контент і гарантує безпеку платформи, пише Financial Times.

Співробітники цього підрозділу отримали листа від керівництва, в якому йдеться про те, що компанія більше не здійснюватиме модерації з Лондона. За оцінками британської профспілки працівників комунікаційної галузі, у лондонському підрозділі компанії працюють близько 300 осіб, і більшість із них може бути звільнено.

Модерація частково буде перенесено в інші країни з дешевшою робочою силою, включно з підрозділами в Дубліні або Лісабоні, а частково - здійснюватиметься силами ШІ.

"Технологічні нововведення, включно з розвитком великих мовних моделей, змінюють наш підхід", - також ідеться в листі.

У Великій Британії нещодавно набув чинності закон про онлайн-безпеку (Online Safety Act), який, зокрема, зобов'язує платформи перевіряти вік користувачів і обмежувати потенційно небезпечний контент для осіб, які не досягли 18 років.

TikTok ввела таку функцію минулого місяця. При цьому компанія надалі планує використовувати для визначення віку ШІ-інструменти, які можуть аналізувати поведінку користувачів.