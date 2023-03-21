Netflix випустить ще близько 40 відеоігор у 2023р.

Американська Netflix Inc., найбільший у світі сервіс потокового відео за підпискою, планує випустити ще близько 40 відеоігор 2023 року, йдеться у повідомленні компанії.

Netflix зазначає, що прагне сформувати великий портфель ігор різних жанрів та форматів. З моменту відкриття ігрового спрямування у листопаді 2021 року сервіс випустив 55 ігор. Ще 70 Netflix розробляє спільно з партнерами та 16 - самостійно.

За останні роки компанія придбала низку ігрових студій, нагадує MarketWatch. "Ми розглядаємо ігри як ще одну категорію нашого контенту, - заявляла вона акціонерам у 2021 році. - Аналогічним чином ми освоювали сегменти оригінальних фільмів, анімації та реаліті-шоу".

На 31 грудня 2022 у Netflix було понад 230 млн передплатників по всьому світу. Проте торік їхня кількість практично не зростала, і сервіс прагне розширити клієнтську базу за допомогою ігор.

На сьогодні передплатники Netflix можуть безкоштовно грати в ігри через її мобільні програми. Реклама в іграх відсутня.

Котирування акцій компанії знижуються на початку торгів на 0,9%. З початку року вони зросли на 2,6%.