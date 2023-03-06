Твіттер працює з перебоями у США

Користувачі Твіттера у США повідомили про масштабні перебої в роботі цієї соціальної мережі, свідчать дані порталу Downdetector.

За його даними, понад 8 тис. користувачів скаржаться на роботу соцмережі, з них 76% - на роботу вебсайту, 13% - на роботу програми, а 10% користувачів - на поганий зв'язок із сервером.

Проблеми із соцмережею спостерігаються, зокрема, в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорку.

Перші повідомлення користувачів про збої в роботі соцмережі з'явилися приблизно об 11:56 за місцевим часом.