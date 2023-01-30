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16:06 30.01.2023

"Київстар": Розмови у роумінгу в грудні-2022 підскочили до грудня-2021 у 26 разів, користування інтернетом - у 17

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"Київстар": Розмови у роумінгу в грудні-2022 підскочили до грудня-2021 у 26 разів, користування інтернетом - у 17

Абоненти найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" збільшили тривалість розмов у роумінгу у грудні 2022 року у 26 разів порівняно з груднем 2021 року, а користування інтернетом — у 17, повідомив оператор у понеділок.

Відповідно до його релізу, якщо у грудні 2021 року один абонент використовував у середньому лише 700 Мб інтернету, то в грудні 2022 року – понад 12 тис. Мб, тоді як розмови зросли з 9 хв до 236 хв.

У компанії зазначили, що станом на грудень за кордоном перебували 2,3 млн абонентів. Найбільше – у Польщі: 26% серед усіх абонентів у роумінгу. На другому місці опинилася Німеччина – 16%, на третьому – з 8% абонентів – Румунія. У Чехії – 7%, а Молдова із 5% завершує п'ятірку країн за кількістю абонентів.

Як повідомлялося, "Київстар" продовжив пільгову послугу "Роумінг як вдома" на 2023 рік, хоча й суттєво зменшив обсяг хвилин і мегабайтів.

У пресрелізі компанія зазначила, що у 2023 році безкоштовними залишаються вхідні дзвінки, що виходять на "Київстар", а хвилини, надані для дзвінків на інші мережі, можуть бути використані як для зв'язку з номерами інших українських операторів, так і для дзвінків на номери країни перебування.

Також, залежно від тарифу абонента, він отримує додаткові мегабайти для інтернету в роумінгу, проте це діє лише для власників нових тарифів, у старих тарифах оператора послугу "Роумінг як вдома" відключено, уточнено в інформації.

Як повідомлялося, у березні 2022 року оператори України та ЄС підписали спільну декларацію про скоординовані зусилля для забезпечення та стабілізації доступного або безоплатного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною. Йдеться про 27 операторів зв'язку в ЄС та Україні, зокрема в кількох загальноєвропейських групах, а також асоціацію, що представляє низку віртуальних операторів мобільного зв'язку (MVNO в Європі).

Акціонер "Київстар" – міжнародна група VEON, яка має головний офіс у Нідерландах. Акції групи є в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Теги: #роумінг #київстар

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