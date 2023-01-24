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15:09 24.01.2023

СБУ повідомила про підозру колишній телеведучій Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя

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Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок зазначено, що раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного в державній зраді депутата Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.

"Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та в серпні минулого року виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду за допомогою маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, зокрема заборонені в Україні", - зазначено в повідомленні.

У СБУ наголошують, що колишня українська ведуча у своїх провокаційних "проєктах" підтримує захоплення східних регіонів України.

"Крім цього, фігурантка створила так званий документальний фільм, у якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя", - йдеться в повідомленні спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, у тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).

Розслідування здійснювали співробітники Головного слідчого управління спільно з департаментом захисту національної державності СБУ за процесуального керівництва органів прокуратури.

Як повідомлялося, у січні 2023 року СБУ відкрило проти Панченко кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

 

Теги: #сбу #телеведуча

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