СБУ повідомила про підозру колишній телеведучій Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя
Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України, повідомляє СБУ.
У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок зазначено, що раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного в державній зраді депутата Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.
"Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та в серпні минулого року виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду за допомогою маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, зокрема заборонені в Україні", - зазначено в повідомленні.
У СБУ наголошують, що колишня українська ведуча у своїх провокаційних "проєктах" підтримує захоплення східних регіонів України.
"Крім цього, фігурантка створила так званий документальний фільм, у якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя", - йдеться в повідомленні спецслужби.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, у тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).
Розслідування здійснювали співробітники Головного слідчого управління спільно з департаментом захисту національної державності СБУ за процесуального керівництва органів прокуратури.
Як повідомлялося, у січні 2023 року СБУ відкрило проти Панченко кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).