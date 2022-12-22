Телеком

13:04 22.12.2022

Держкомтелерадіо встановило 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції через сервіси Google та просить корпорацію розібратися

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Держкомтелерадіо встановило 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції через сервіси Google та просить корпорацію розібратися

Державний комітет телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) встановив 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції з використанням сервісів Google і просить корпорацію видалити або блокувати цю інформацію.

"Здійснюючи постійний моніторинг видавничої сфери держави-агресора та вебсегменту сфери книгорозповсюдження, було виявлено 45 пропагандистських видань антиукраїнського змісту. Вони були внесені до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкомтелерадіо.

Також протягом 2022 року було встановлено 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції з використанням сервісів Google Книги (books.google.com.ua) та GooglePlay (play.google.com) корпорації Google.

"У зв'язку з цим Держкомтелерадіо ініціювало звернення до корпорації Google з вимогою видалити (блокувати) із сервісів Google відповідну інформацію та забезпечити недопущення її повторного розміщення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за матеріалами моніторингу ініційовано застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до 23 юридичних осіб держави-агресора (20 видавництв і 3 вебпорталів), які найбільше доклалися до випуску та розповсюдження пропагандистської літератури антиукраїнського змісту.

Зокрема, з метою запобігання правопорушенням Держкомтелерадіо надіслало до інтернет-магазину "BizLit", ТОВ "Видавництво "Моноліт" та ТОВ "Видавництво "Моноліт Бізз" листи із роз'ясненням чинного законодавства щодо розповсюдження видавничої продукції.

Серед іншого зазначено, що з реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, та з єдиного державного інформаційного вебпорталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" вилучено 22 216 записів про видачу дозволів.

Теги: #google #порушення #держкомтелерадіо

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