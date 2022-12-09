Google надасть $2 млн і своїх фахівців для розвитку цифрової освіти в Україні
Google надасть грант у $2 млн і своїх фахівців із Google.org Fellowship на розвиток цифрової освіти в Україні, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України в п'ятницю.
Як наголосили в Мінцифри, це допоможе українцям отримати нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.
Крім того, в рамках спільного проєкту з Google.org Мінцифри планує оновити платформу національного проєкту "Дія. Цифрова освіта".
Планується, зокрема, впровадити елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання, інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії; а також рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації.
Крім того, на платформі хочуть реалізувати пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні.
"Також грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів і проєктів", - зазначається в повідомленні Мінцифри.
Окрім цього, функціонал платформи й освітні продукти буде перекладено англійською мовою.
Команда проєкту "Дія. Цифрова освіта" працюватиме разом із фахівцями команди Google.org Fellowship.
Менеджери з продуктів, інженери програмного забезпечення, менеджери з маркетингу з Google на безоплатній основі допомагатимуть масштабувати проєкт "Дія. Цифрова освіта" протягом 6 місяців.
Мета проєкту - допомогти Україні вирішити питання безробіття серед ВПО і зробити внесок в економічне відродження країни. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.