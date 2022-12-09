Google надасть $2 млн і своїх фахівців для розвитку цифрової освіти в Україні

Google надасть грант у $2 млн і своїх фахівців із Google.org Fellowship на розвиток цифрової освіти в Україні, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України в п'ятницю.

Як наголосили в Мінцифри, це допоможе українцям отримати нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.

Крім того, в рамках спільного проєкту з Google.org Мінцифри планує оновити платформу національного проєкту "Дія. Цифрова освіта".

Планується, зокрема, впровадити елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання, інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії; а також рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації.

Крім того, на платформі хочуть реалізувати пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні.

"Також грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів і проєктів", - зазначається в повідомленні Мінцифри.

Окрім цього, функціонал платформи й освітні продукти буде перекладено англійською мовою.

Команда проєкту "Дія. Цифрова освіта" працюватиме разом із фахівцями команди Google.org Fellowship.

Менеджери з продуктів, інженери програмного забезпечення, менеджери з маркетингу з Google на безоплатній основі допомагатимуть масштабувати проєкт "Дія. Цифрова освіта" протягом 6 місяців.

Мета проєкту - допомогти Україні вирішити питання безробіття серед ВПО і зробити внесок в економічне відродження країни. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.