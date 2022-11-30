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21:14 30.11.2022

Понад 70% населення Землі віком від 10 років мають мобільний телефон

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Понад 70% населення Землі віком від 10 років мають мобільний телефон

Майже дві третини жителів планети віком від 10 років мають у своєму розпорядженні мобільний телефон у 2022 році, свідчать дані спеціалізованої установи ООН "Міжнародний союз електрозв'язку" (ITU), опубліковані в середу.

У документі зазначено, що цей показник становить 73%. При цьому в Європі зафіксовано найвищу частку тих, хто має мобільний телефон, - 93%. В Африці його має лише 61% населення старше 10 років.

"Мобільні телефони – найбільш поширений інструмент для використання інтернету. Частка тих, у кого вони є, говорить про доступність інтернету", - зазначено в пресрелізі організації.

За даними ITU, 75% молодих людей у світі мають доступ до інтернету, у 2021 році цей показник становив 72%.

В ITU також зазначили, що "інтернет став доступнішим у всіх регіонах світу і серед груп із різним рівнем доходу", проте поширення інтернету відбувається все ж таки не рівномірно.

"Рівень доступності інтернету зростає, але не так швидко і рівномірно по всьому світу, як необхідно", - сказала обраний генсек ITU Дорін Богдан-Мартін.

"Занадто багато людей, як і раніше, живуть у цифровій темряві. Наше глобальне завдання полягає в тому, щоб задіяти ресурси, які б дозволили кожному отримати вигоду від доступу до мережі", - додала вона.

 

 

Теги: #оон #статистика #світ #звязок

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