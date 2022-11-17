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14:52 17.11.2022

Трафік мобільних операторів збільшується на 50% під час обстрілу території України - "Vodafone Україна"

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Трафік мобільних операторів збільшується на 50% під час обстрілу території України - "Vodafone Україна"

Vodafone Україна фіксує суттєве зростання трафіку під час масштабних повітряних тривог в Україні.

"Ми фіксуємо, що у дуже великій кількості міст трафік (під час ракетного обстрілу території України – ІФ-У) зростає на 50%. Для нас зараз великий виклик - як правильно сконфігурувати нашу мережу, щоб було достатньо ємності", - сказала СЕО "Vodafone Україна" Ольга Устинова під час панелі "Як Україна змінює цифровий світ" на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

Вона також наголосила, що додаткової уваги з боку операторів потребує відстеження міграції абонентів та переконфігурування мережі з урахуванням міграції трафіку.

Також Устинова зазначила, що основною проблемою для стабільності надання послуг зв'язку для українських мобільних операторів залишається нестабільність електроживлення та закликала бізнес кооперуватися у вирішенні цієї проблеми, дозволяючи операторам живити їхні базові станції від генераторів, що працюють.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував бізнесу, який готовий поділитися з операторами зв'язку доступом до альтернативних джерел електроенергії, вийти на зв’язок із міністерством з приводу цього питання.

Теги: #трафік #vodafone

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