Україна посіла 4-те місце серед країн ЄС за відновленням авіатрафіку

Україна, згідно з даними Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), увійшла до топ-5 країн із найменшим падінням авіатрафіку в 2021 році порівняно з допандемійним 2019 роком.

Як зазначається в дослідженні, оприлюдненому на сайті Євроконтролю, в 2021 році найменші обсяги скорочення авіатрафіку порівняно з 2019 роком продемонстрували Албанія (-8%), Боснія і Герцеговина (-20%), Вірменія (-22%), Україна (-26%) і Греція (-27%).

"Найменше постраждали країни, розташовані на південь і схід від Європи. Албанія, що знизила авіатрафік лише на 8% (скорочення на 2 тис. рейсів), є лідером відновлення. Ще чотири країни (Боснія і Герцеговина, Вірменія, Україна та Греція) втратили менше ніж 30%. У розпал літнього сезону деякі країни дуже близько підійшли до рівня 2019 року, зокрема Греція, де в серпні рівень польотів сягнув 94% допандемійного трафіку", - зазначається у звіті Євроконтролю.

Згідно з його даними, в 2021 році Україна здійснила 134 тис. авіарейсів.

Найповільніше, за даними Євроконтролю, минулого року авіаційна галузь відновлювалася у Великій Британії, Фінляндії та Ірландії: всі три країни показали скорочення авіатрафіку на 62% до 2019 року.