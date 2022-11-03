Телеком

11:43 03.11.2022

Маск збирається звільнити половину співробітників Twitter для зниження витрат

1 хв читати
Маск збирається звільнити половину співробітників Twitter для зниження витрат

Ілон Маск планує звільнити близько 3,7 тис. співробітників, або половину штату Twitter Inc. для зниження витрат, пише агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Маск збирається поінформувати працівників про це рішення у п'ятницю, додали також співрозмовники агентства, які побажали залишитися анонімними. Крім того, новий власник Twitter має намір відмовитися від колишньої політики компанії, в рамках якої співробітники, крім офісу, могли працювати будь-де.

При цьому бізнесмен розробляв різні сценарії скорочення штату та змін корпоративної політики разом із групою консультантів, пише Bloomberg. Маск серйозно має намір урізати витрати компанії, за яку, на його думку, він переплатив під час купівлі.

Угода з Twitter, яку Маск закрив минулого тижня, коштувала мільярдеру $44 млрд.

В одному зі сценаріїв, які розглядає нове керівництво, Twitter може виплатити звільненим працівникам компенсацію за дострокове розірвання трудового договору у розмірі двох місячних зарплат.

За даними джерел Bloomberg, після того, як стало відомо про плани скорочення, Twitter залишив головний бухгалтер компанії Роберт Кайден. Раніше з компанії також звільнилися її генеральний директор Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал, а пізніше Маск розпустив усю раду директорів Twitter.

Теги: #twitter #плани #маск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 03.11.2022
RBI зберіг статус Райффайзенбанку незмінним: вивчає всі варіанти, включно з виходом

RBI зберіг статус Райффайзенбанку незмінним: вивчає всі варіанти, включно з виходом

07:06 03.11.2022
RBI зберіг статус Райффайзенбанку незмінним: вивчає всі варіанти, зокрема вихід із ринку РФ

RBI зберіг статус Райффайзенбанку незмінним: вивчає всі варіанти, зокрема вихід із ринку РФ

07:18 29.10.2022
Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

08:05 28.10.2022
Маск очолив Твіттер

Маск очолив Твіттер

12:20 27.10.2022
Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та підривів на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та підривів на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

12:55 21.10.2022
Маск планує скоротити 75% співробітників Twitter на тлі прогресу в закритті угоди

Маск планує скоротити 75% співробітників Twitter на тлі прогресу в закритті угоди

20:11 17.10.2022
Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

21:30 15.10.2022
Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

07:36 08.10.2022
Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

08:10 07.10.2022
Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворожа пропаганда атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ

Національний оборонний хакатон-2022 перенесено у зв'язку з загостренням ситуації з ракетними обстрілами РФ й атаками дронів

До п'ятірки міст за переглядами російськомовного телеканалу "FreeДом" у YouTube входять Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар - Мінкультури

На деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв'язок та інтернет - Мінреінтеграції

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

ОСТАННЄ

Ощадбанк продає на OpenMarket 1,8 млрд грн боргу власника "Укртелекому"

Власник українського "Київстару" VEON має намір продати російський "Вимпелком", розпочав пошук покупця

Освітній хаб "Google Знання" розпочав роботу в Україні

Ворожа пропаганда атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ

"Київстар" повністю відновив поповнення мобільних рахунків абонентів

"Київстар" передав 150 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури країни – Мінцифри

Мінцифри пропонує скасувати КРАІЛ

Мінцифри України запустить публічні Wi-Fi точки на випадок відключення електроенергії

"Нова пошта" відкрила ще чотири відділення в Польщі

"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА