Маск збирається звільнити половину співробітників Twitter для зниження витрат

Ілон Маск планує звільнити близько 3,7 тис. співробітників, або половину штату Twitter Inc. для зниження витрат, пише агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Маск збирається поінформувати працівників про це рішення у п'ятницю, додали також співрозмовники агентства, які побажали залишитися анонімними. Крім того, новий власник Twitter має намір відмовитися від колишньої політики компанії, в рамках якої співробітники, крім офісу, могли працювати будь-де.

При цьому бізнесмен розробляв різні сценарії скорочення штату та змін корпоративної політики разом із групою консультантів, пише Bloomberg. Маск серйозно має намір урізати витрати компанії, за яку, на його думку, він переплатив під час купівлі.

Угода з Twitter, яку Маск закрив минулого тижня, коштувала мільярдеру $44 млрд.

В одному зі сценаріїв, які розглядає нове керівництво, Twitter може виплатити звільненим працівникам компенсацію за дострокове розірвання трудового договору у розмірі двох місячних зарплат.

За даними джерел Bloomberg, після того, як стало відомо про плани скорочення, Twitter залишив головний бухгалтер компанії Роберт Кайден. Раніше з компанії також звільнилися її генеральний директор Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал, а пізніше Маск розпустив усю раду директорів Twitter.