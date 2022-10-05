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12:00 05.10.2022

В Україні 20-21 жовтня відбудеться Національний оборонний хакатон-2022

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В Україні 20-21 жовтня відбудеться Національний оборонний хакатон-2022

В Україні 20-21 жовтня відбудеться National Defensive Hackathon 2022 (Національний оборонний хакатон 2022), який об'єднує найкращих фахівців із кібербезпеки та протидії дезінформації, провідних експертів у сфері IT приватного та державних секторів.

Як повідомляє АрміяInform, українські фахівці разом із представниками країн-партнерів працюватимуть над інноваційними рішеннями, які допоможуть отримати ЗСУ технологічну перевагу над ворогом.

"Фактично ми перша у світі країна, яка у XXI столітті змушена давати відсіч ворогові відразу в чотирьох просторах: на суші, на воді, в повітрі, в кіберпросторі. Особливу роль у стратегії ворога відіграє саме активна агресія в інформаційному та кіберпросторі. Сьогодні як ніколи актуальна координація зусиль усієї кіберспільноти, ІТ-бізнесу та фахівців із протидії кіберзагрозам, ІПСО тощо, щоб кібероборона України та її інформаційний суверенітет були міцними", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

National Defensive Hackathon 2022 організований Міністерством оборони України разом із Генеральним штабом ЗСУ, Національним координаційним центром кібербезпеки (НКЦК), Центром протидії дезінформації за підтримки Фонду цивільного дослідження та розвитку США в Україні, Державного департаменту США та НАТО.

На хакатон запрошено кіберекспертів НАТО, а також фахівців із дружніх країн: Польщі, Великої Британії, США, Литви, Латвії, Естонії та інших країн ЄС.

Протягом двох днів учасники хакатону працюватимуть над трьома типами завдань: технологічними, організаційно-правовими та з протидії інформаційно-психологічним операціям (PSYOPS). Зокрема, вони розроблятимуть рішення для розвитку military-tech індустрії, які посилять кібероборону держави та допоможуть ЗСУ в боротьбі з Росією.

Також відбудеться презентація українських інноваційних проєктів у сфері кібербезпеки та оборони.

Узяти участь у хакатоні можна як член команди або як ментор чи суддя https://hackathon.mil.gov.ua/ Дедлайн подання заявок 15 жовтня.

Теги: #it #кібербезпека #хакатон

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