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11:31 22.08.2022

"МГУ", що пішла з медіаринку, продаватиме або здаватиме в оренду свої активи

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"МГУ", що пішла з медіаринку, продаватиме або здаватиме в оренду свої активи

"Медіа Група Україна" (МГУ), яка припинила мовлення місяць тому за рішенням її власника Ріната Ахметова, запропонує активи, що залишаються у неї, для продажу або оренди на ринкових умовах, даючи право "першої ночі" своїх колишнім працівникам, повідомила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

"Оскільки ми не можемо нікому це (активи – ІФ) передавати безкоштовно (бо це може вважатися як вплив на медіа), ми щось будемо продавати, щось здавати в оренду. На умовах ринку, безумовно. За рівних умов перевагу будемо віддавати колишнім співробітникам, якщо хтось із них вирішить почати щось своє", - написала вона у фейсбуці в понеділок.

Ємченко уточнила, що йдеться про активи у вигляді величезної бібліотеки контенту (шоу, серіали, інформаційний та спортивний архіви), величезної бази техніки/обладнання та ІТ-систем технологічних проектів (типу oll.tv).

Директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM наголосила, що бренди "МГУ" абсолютно не підлягають ані продажу, ані оренді, оскільки їхня поява в ефірі буде сприйнята і глядачами, і ринком, і спільнотою однозначно як повернення медіагрупи.

Ємченко також повідомила, що до кінця серпня "МГУ" попрощається з усіма ключовими співробітниками, наразі вже віддано трудові книжки більше ніж половині команди. Вона уточнила, що, як і було обіцяно, виплачують великі вихідні пакети кожному: "Сумарно щодо "МГУ" йдеться про мільйони доларів".

Як повідомлялося, раніше власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід SCM із медіабізнесу та передачу ліцензій усіх її ЗМІ державі у зв'язку з набуттям чинності антиолігархічним законом.

За його словами, медіахолдинг "МГУ" створювався з 2000 року, загальний обсяг вкладених інвестицій перевищив $1,5 млрд, кількість співробітників становить близько 4 тис., а канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією.

"Медіа Група Україна" об’єднувала національний ефірний телеканал "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", розважальний молодіжний телеканал "НЛО TV"; тематичні канали "Індиго TV", телеканали "Футбол 1/2/3"; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сигма"; оператора супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіаагентство повного циклу "Медіа Партнерство Баїнг"; групу новин "Україна", мультимедійну платформу "Україна" - теленовини "Сьогодні" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue UA та ОТТ-платформу OLL.TV.

Теги: #плани #медіагрупа

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