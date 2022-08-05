Національний роумінг – механізм для НС, немає сенсу тримати його в переважно безпечних зонах – президент "Київстару"

Президент мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров не бачить сенсу продовжувати надання послуги "Національний роумінг" у переважно безпечних зонах.

"Обсяг користування (послугою "Національний роумінг" - ІФ) впав приблизно вдвічі. Дуже активним було використання на окупованих територіях, де стабільність мережі була дуже різною. Після того як було вимкнено окуповані території... На сьогодні ми маємо розподіл, близький до ринкового, в середньому приймаємо трохи більше абонентів", - заявив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що протягом тижня національним роумінгом користуються приблизно 500-600 тис. абонентів, із них "Київстар" приймає в середньому майже 250-300 тис. абонентів.

"Після війни, у разі НС – так, безумовно, це чудовий механізм, який добре себе зарекомендував. Довгостроково як комерційна основа розвитку галузі – ні. У нас надто різні конкурентні переваги. Хтось, як ми, про якість, покриття, інвестиції... Хтось вірить у ціну, хтось більше у молодіжну аудиторію... У кожного своє позиціонування і національний роумінг фактично прибирає елементи конкурентної боротьби. Тому у нормальний час це невиправдане рішення", - зазначив Комаров.

За його словами, на сьогодні немає сенсу продовжувати використовувати національний роумінг у переважно безпечних зонах.

Як повідомлялося, "Київстар" у ІІ кв. знизив EBITDA на 4,8% за зростання виручки на 3,9% (у доларах – на 2%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 7,370 млрд грн.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G. Його послугами до кінця 2020 року користувалися майже 25,9 млн абонентів мобільного зв'язку і приблизно 1,1 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).