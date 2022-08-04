Мобільні оператори просять державу не оподатковувати безкоштовні сервіси – президент "Київстару"

Українські мобільні оператори просять уряд країни вилучити з оподаткування спектр безкоштовних соціальних сервісів, які надаються абонентам.

"Податкові пільги ми не обговорювали. Але ми просили включити здоровий глузд у роботі з ринком. Що означає, наприклад, не оподатковувати безкоштовні сервіси, які ми надаємо абонентам. Парадокс: ми надаємо сервіси на безкоштовній основі, але з цих сервісів сплачуємо податки. Це один із яскравих прикладів, де ми просто хотіли б домогтися порозуміння з державою", - заявив президент мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що держава зі свого боку вдається до правильних кроків для допомоги мобільним операторам під час активної фази війни, як-от надання додаткового спектра на безкоштовній основі.

"На сьогоднішній день є частоти 2100МГц, які надали нам у тимчасове користування; є виділені 2300МГц для пілотного проєкту...Так, це невелика частина спектра від загальної кількості, але він використовується", - нагадав Комаров.

Водночас він наголосив, що мобільні оператори негативно ставляться до підвищення ставки за користування радіочастотним ресурсом (РЧР) у 2023 році.

"Я хочу нагадати: у нас все ще існує меморандум (меморандум про інтернетизацію України, підписаний між урядом України та мобільними операторами у жовтні 2019 року на Економічному форумі в Маріуполі – Інтерфакс-Україна), який, на жаль, було порушено минулого року. У ньому було зафіксовано: ставка за користування РЧР на період виконання нових ліцензійних зобов'язань не підвищуватиметься. А минулого року його вже порушили", - констатував Комаров.

На його думку, замість підвищення рентного платежу за спектр держава могла б узаконити використання додаткового спектра 2100МГц та почати отримувати ренту за ці частоти.

Як повідомлялося, "Київстар" у другому кварталі 2022 року знизив показник EBITDA на 4,8% за зростання виторгу на 3,9% (у доларах – на 2%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 7,370 млрд грн.

У 2019 році між урядом України та мобільними операторами на інвестиційному форумі в Маріуполі (Донецька обл.) було підписано меморандум, що передбачає встановлення прозорого та прогнозованого регулювання та обмеження фіскального навантаження на мобільних операторів. Зокрема передбачався мораторій на підвищення ключового галузевого податку – рентної плати за використання радіочастотного ресурсу.

Ухвалений у 2021 році закон про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроєкт №5600) передбачає підвищення рентних платежів для мобільних операторів.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передання даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G. Його послугами до кінця 2020 року користувалося близько 25,9 млн абонентів мобільного зв'язку і близько 1,1 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).