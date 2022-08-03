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11:28 03.08.2022

Мінцифри до вересня планує закупити 200 дронів-розвідників для ЗСУ

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Мінцифри до вересня планує закупити 200 дронів-розвідників для ЗСУ

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про закупівлю 118 дронів за кошти, зібрані на "Армію дронів" через платформу UNITED24.

Як повідомляється в телеграм-каналі Мінцифри в середу, в Україну вже доставили перший комплекс управління і чотири безпілотники Fly Eye - сьогодні вони вирушать на передову для посилення ЗСУ.

"Усього на Армію дронів зібрали понад 751 млн грн через платформу UNITED24. На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate", - наголошується в повідомленні Мінцифри.

До кінця серпня у міністерстві планують закрити перше завдання – закупити 200 дронів-розвідників.

У Мінцифри також повідомили, що проводять переговори з українськими виробниками безпілотників, такими як SKIF, "Скайтон" та "Укрджет", продукцію яких також потенційно зможуть закуповувати для "Армії дронів".

"Укрджет – один із найбільших українських БПЛА із серійним виробництвом. Проводить близько 10 години в повітрі й може літати за 150 км від керуючої станції. SKIF має камеру, яка працює в автономному режимі. "Скайтон" може перебувати до 20 години в небі", – зазначив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Теги: #мінцифри #fly_eye_бпла

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