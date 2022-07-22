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16:09 22.07.2022

Вихід із медійного простору "Медіа Групи Україна" є викликом для медійного середовища України - Ткаченко

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Вихід із медійного простору "Медіа Групи Україна" є викликом для медійного середовища України - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що вихід із медійного простору таких великих гравців, як "Медіа Група Україна", є викликом для медійного середовища України.

"Вчора Нацрада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Медіа Групи Україна". Вихід з медійного простору таких великих гравців, як "МГУ", - це виклик для всього медійного середовища. Вже зараз на нас чекає багато роботи. А після війни, думаю, ми побачимо зовсім іншу картину медіапростору", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Міністр подякував за роботу журналістам, редакторам, операторам, ведучим та керівникам "Медіа Групи Україна".

"Ви зробили вагомий внесок в інформаційну оборону країни під час війни. Я сподіваюсь, що всі, хто створював цей продукт, знайдуть своє місце на медіаринку в Україні або за її межами, але для України, і ми ще обов'язково попрацюємо з вами", - написав він. 

Теги: #ткаченко #медіа_група_україна

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