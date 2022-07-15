SCM виплатить безпрецедентну вихідну допомогу колективу "Медіа Групи Україна" - пресслужба

- Інвестиційна компанія SCM, у зв'язку з вимушеним виходом із медіабізнесу, надасть кожному члену колективу вихідну допомогу.

З особистої ініціативи Ріната Ахметова кожен співробітник "Медіа Групи Україна" отримає вихідну допомогу у розмірі від 3 до 12 місячних окладів, залежно від кількості років спільної роботи.

"Це набагато більше, ніж передбачено чинним законодавством (за законом, при звільненні має бути виплачено один місячний оклад). Розмір вихідної допомоги трудовому колективу безпрецедентний для українського медіаринку", - повідомили у компанії SCM.

Для розрахунку окладів за основу буде взято саме "довоєнні" середньомісячні зарплати працівників за 2021 рік.

SCM також гарантує виконання всіх інших фінансових зобов'язань перед колективом "Медіа Групи України", включаючи нарахування виплат за невикористані відпустки.

Процес завершення співпраці медіагрупи зі співробітниками відбудеться у декілька етапів.

"Оскільки рішення про вихід з медіабізнесу було дуже тяжким та вимушеним, так само вимушено та із сумом ми прощаємося із нашою професійною командою лідерів. Ми неймовірно вдячні та цінуємо кожного з вас, хто всі ці роки робив найкращі медіа країни із мільйонами закоханих глядачів та читачів. Ваша праця - наша гордість! Саме через глибоку повагу до команди Рінат Ахметов вирішив, що вихідна допомога кожному має бути більшою, ніж передбачає закон, аби гарантувати кожному і кожній принаймні три місяці на те, щоб визначитися, що далі. Ви всі круті спеціалісти! Нехай ваш подальший шлях буде широким, рівним і лише вгору! Чекаємо ваших нових звершень!" - наводить пресслужба слова директора зі зав'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталії Ємченко.

Джерело. https://www.scm.com.ua/news/scm-viplatit-bezprecedentnu-vihidnu-dopomogu-kolektivu-media-grupi-ukrajina