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12:40 15.07.2022

CERT-UA попереджає про онлайн-шахрайство з використанням тематики "грошової компенсації"

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CERT-UA попереджає про онлайн-шахрайство з використанням тематики "грошової компенсації"

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спецзв'язку та захисту інформації, попереджає про активізацію онлайн-шахрайства з використанням тематики "грошової компенсації".

"У соціальній мережі "Фейсбук" виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів", – повідомляється на сайті Держспецзв'язку в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, на цьому ресурсі пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки будуть скомпрометовані.

Теги: #попередження #cert_ua

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