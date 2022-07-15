CERT-UA попереджає про онлайн-шахрайство з використанням тематики "грошової компенсації"

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спецзв'язку та захисту інформації, попереджає про активізацію онлайн-шахрайства з використанням тематики "грошової компенсації".

"У соціальній мережі "Фейсбук" виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів", – повідомляється на сайті Держспецзв'язку в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, на цьому ресурсі пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки будуть скомпрометовані.