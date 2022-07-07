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18:28 07.07.2022

Збитки "Vodafone Україна" з початку війни досягли майже 2 млрд грн

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Збитки "Vodafone Україна" з початку війни досягли майже 2 млрд грн

Збитки "Vodafone Україна", другого за величиною мобільного оператора України, становлять із початку війни майже 2 млрд грн, або майже EUR55 млн, повідомила CEO компанії Ольга Устинова.

"Фіксуємо дуже великі збитки. Але все одно інвестуємо", - заначила вона під час Конференції з відновлення України у Лугано, що відбулася цього тижня.

Устинова уточнила, що попит на послуги компанії в Західній Україні зріс через велику кількість переселенців, тому інвестувала компанія в цьому регіоні.

За її словами, "Vodafone Україна" також відновлює пошкоджене обладнання на звільнених територіях, не очікуючи завершення війни.

Президент найбільшого на ринку мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що компанія не може оголосити такого показника збитків, оскільки зв'язана зобов'язанням зі страховою компанією про нерозголошення та продовжує їх оцінку.

Водночас він заявив, що збитки "точно більше ніж 1 млрд грн".

Як повідомлялося, Устинова в інтерв'ю, що вийшло на початку червня в українському виданні Forbes, оцінила збитки "Vodafone Україна" приблизно в 1,5 млрд грн і повідомила про втрату в першому кварталі цього року 400 тис. абонентів.

Абонентська база "Vodafone Україна" на початок року становила майже 19 млн клієнтів, "Київстару" - 26,2 млн абонентів.

За оцінками Комарова на початок червня компанія втратила з початку війни приблизно 1 млн абонентів.

Теги: #збитки #vodafone

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