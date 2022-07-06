Верховний Суд визнав протиправними дії Нацради з телерадіомовлення щодо анулювання ліцензії телеканалу "Прямий"

Верховний Суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ "Телеканал "Прямий" протиправними, повідомляється на сайті каналу з посиланням на відповідну постанову суду.

"Верховний Суд ухвалив, що дії Нацради протиправні. Отже, "Прямому" повертають радіомовлення на частотах: 91,1 МГц у м. Павлограді Дніпропетровської області; 102,2 МГц у м. Мелітополі Запорізької області; 98,8 МГц у м. Біла Церква Київської області; 107,7 МГц у м. Переяславі Київської області", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що команда каналу планує "продовжувати відстоювати свої права та добиватися повернення цифрового мовлення телеканалу "Прямий" у Т2".