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17:11 06.07.2022

Viber знову доступний у Херсоні та області

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Viber знову доступний у Херсоні та області

Застосунок Viber знову доступний у Херсоні та області після вчорашнього блокування окупантами, повідомила пресслужба Rakuten Viber в Україні.

"Учора ми дізналися, що Viber заблокований самопроголошеною владою тимчасово окупованої Херсонської області. Цей крок спрямований на те, щоб відрізати сотні тисяч українців від спілкування з сім'ями, джерел правдивої інформації в каналах державних установ та українських ЗМІ, і від доступу до критичних сервісів, наприклад, банківських", - наголосили в компанії.

Станом на середу, 6 липня, Rakuten Viber успішно підтримує роботу програми у Херсоні та області.

"Наразі Viber знову повністю доступний для всіх користувачів в Україні", - заявили у Rakuten Viber.

Теги: #херсон #viber

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