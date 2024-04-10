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10:16 10.04.2024

Rakuten Viber призначив регіонального директора в Україні

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Rakuten Viber призначив регіонального директора в Україні
Фото: Rakuten Viber

Компанія Rakuten Viber призначила Іллю Бошнякова на посаду регіонального директора в Україні, йдеться в офіційному пресрелізі у середу.

Згідно документу, він очолить локальну команду та відповідатиме за адаптацію нових функцій для українського ринку та української діаспори користувачів у світі, а також за партнерства, маркетинг та комунікації в Україні.

Раніше за ці активності відповідав віцепрезидент з глобального маркетингу та розвитку Rakuten Viber Атанас Райков з офісу в Софії, Болгарія. 

"Ми в Rakuten Viber будуємо широку екосистему інтегрованих функцій і послуг як елементів стратегії супер-аппа, корисних і безпечних і для користувачів, і для бізнесу. Україна є однією з ключових країн для Rakuten Viber, і ми шукали лідера, який добре розуміє місцевий ринок та як наш продукт може найкраще відповідати йому. Ілля відповідатиме за локальні запуски нових продуктів і рішень, а також за те, щоб Україна отримувала всі нововведення від Rakuten Viber якомога швидше. Ми прискіпливо шукали потрібну людину, і тепер, коли Ілля нарешті до нас приєднався, ми плануємо значно розширювати нашу діяльність в Україні”, - заявив віцепрезидент з глобального маркетингу та розвитку Rakuten Viber Атанас Райков.

Раніше Ілля Бошняков очолював технологічне медіа AIN.UA.

Як повідомило джерело агентства Інтерфакс-Україна у компанії, призначенння відбулося у березні.

Viber є частиною Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг.

Як повідомлялося раніше, новий офіс Rakuten відкрився в Києві 15 січня. Rakuten оголосив про плани долучитися до української ініціативи "Дія.City" щодо розвитку ІТ-сектору країни у 2024 році.

"Три компанії Rakuten - Rakuten Viber, Rakuten Advertising та Rakuten Rewards - наразі мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі. Новий київський офіс дасть змогу місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів в усьому світі, зміцнюючи репутацію України "як центру ІТ-інновацій", - йшлося у повідомленні.

Крім того, Rakuten запустив Український гуманітарний кризовий фонд екстреної допомоги через свою онлайн-платформу для пожертвувань, Rakuten Clutch Special Charity Fund, і провів акцію пожертвування на підтримку України, яка зібрала понад 1,3 мільярда єн.

Теги: #viber

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