Економіка

17:14 06.06.2024

Більше половини українців не відкладають гроші на “чорний день”: опитування Rakuten Viber

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Більше половини українців не відкладають гроші на “чорний день”: опитування Rakuten Viber

Більше половини українців не відкладають гроші на “чорний день”, 16% втратили можливість заощаджувати з початком повномасштабного вторгнення, йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

Згідно офіційного пресрелізу компанії оприлюдненому о четвер, Rakuten Viber провів опитування, щоб дослідити фінансові звички українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу.  В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене. Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) – вдається робити грошові заощадження періодично. 

Відповіді на питання “Чи заощаджуєте ви під час війни?” розподілилися таким чином: 

  • Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 12%; 
  • Так, намагаюся відкладати, але не систематично - 32%; 
  • Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги – 16%; 
  • Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень – 21%; 
  • Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 19%. 

Команда Rakuten Viber також запитала українців, де та як вони зберігають накопичення. Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома. Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток. У криптовалюті зберігають заощадження 2%. Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість. Поєднують різні форми збереження - 14%, а варіант “інше” обрали 13% респондентів. 

На запитання “Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?” відповіді розподілилися таким чином:

  • Готівка вдома – 53%; 
  • Рахунок у банку – 10%;
  • Депозит під відсоток у банку – 5%;
  • Криптовалюта – 2%;
  • Облігації чи інші цінні папери – 1%;
  • Цінні метали – 1%;
  • Тримаю в нерухомості – 1%; 
  • Всього потроху – 14%; 
  • Інше – 13%. 

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

 

Теги: #зберігання #rakuten #viber

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