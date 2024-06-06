Більше половини українців не відкладають гроші на “чорний день”: опитування Rakuten Viber

Більше половини українців не відкладають гроші на “чорний день”, 16% втратили можливість заощаджувати з початком повномасштабного вторгнення, йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

Згідно офіційного пресрелізу компанії оприлюдненому о четвер, Rakuten Viber провів опитування, щоб дослідити фінансові звички українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене. Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) – вдається робити грошові заощадження періодично.

Відповіді на питання “Чи заощаджуєте ви під час війни?” розподілилися таким чином:

Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 12%;

Так, намагаюся відкладати, але не систематично - 32%;

Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги – 16%;

Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень – 21%;

Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 19%.

Команда Rakuten Viber також запитала українців, де та як вони зберігають накопичення. Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома. Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток. У криптовалюті зберігають заощадження 2%. Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість. Поєднують різні форми збереження - 14%, а варіант “інше” обрали 13% респондентів.

На запитання “Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?” відповіді розподілилися таким чином:

Готівка вдома – 53%;

Рахунок у банку – 10%;

Депозит під відсоток у банку – 5%;

Криптовалюта – 2%;

Облігації чи інші цінні папери – 1%;

Цінні метали – 1%;

Тримаю в нерухомості – 1%;

Всього потроху – 14%;

Інше – 13%.

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.