Більше половини українців не відкладають гроші на “чорний день”: опитування Rakuten Viber
Більше половини українців не відкладають гроші на “чорний день”, 16% втратили можливість заощаджувати з початком повномасштабного вторгнення, йдеться в опитуванні Rakuten Viber.
Згідно офіційного пресрелізу компанії оприлюдненому о четвер, Rakuten Viber провів опитування, щоб дослідити фінансові звички українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.
Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене. Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) – вдається робити грошові заощадження періодично.
Відповіді на питання “Чи заощаджуєте ви під час війни?” розподілилися таким чином:
- Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 12%;
- Так, намагаюся відкладати, але не систематично - 32%;
- Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги – 16%;
- Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень – 21%;
- Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 19%.
Команда Rakuten Viber також запитала українців, де та як вони зберігають накопичення. Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома. Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток. У криптовалюті зберігають заощадження 2%. Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість. Поєднують різні форми збереження - 14%, а варіант “інше” обрали 13% респондентів.
На запитання “Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?” відповіді розподілилися таким чином:
- Готівка вдома – 53%;
- Рахунок у банку – 10%;
- Депозит під відсоток у банку – 5%;
- Криптовалюта – 2%;
- Облігації чи інші цінні папери – 1%;
- Цінні метали – 1%;
- Тримаю в нерухомості – 1%;
- Всього потроху – 14%;
- Інше – 13%.
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.