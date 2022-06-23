"Київстар" розширив дію послуги "Роумінг як удома" ще на 14 країн

Абоненти мобільного оператора компанії "Київстар" з 23 червня 2022 року можуть спілкуватись за своїми українськими тарифами у 30 країнах світу.

Як зазначається у повідомленні оператора, оприлюдненому у четвер, "Київстар" розширив "географію" послуги "Роумінг як вдома" ще на 14 країн: Бельгію, Велику Британію, Грецію, Португалію, Фінляндію та Швецію, Данію та Норвегію, Ірландію, Люксембург, Словенію, Хорватію, Швейцарію та Єгипет.

Тепер і в цих країнах абоненти "Київстар" можуть користуватися послугами у своєму внутрішньоукраїнському тарифі, просто сплативши рахунок на чотири тижні для абонентів передоплати, або на місяць у контрактних тарифах.

Абоненти передоплати за особливими умовами послуги "Роумінг як вдома" можуть скористатися всіма основними сервісами, передбаченими їхнім тарифним пакетом. Контрактні та бізнес-клієнти отримують додатковий пакет послуг: 500 хвилин для вихідних дзвінків на всі українські номери та номери в країні перебування, 15 Гб мобільного інтернету, а також 50 SMS. Усі вхідні дзвінки також безлімітні.

"Завдяки цьому майже 2 млн абонентів "Київстар", змушених виїхати за кордон через війну, зможуть підтримувати зв'язок з Україною, своїми рідними та друзями", - наголошується у повідомленні.